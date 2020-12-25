Известный хакер похвастался взломом сайта игры «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/5b543a12-46e4-11eb-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: chgktv/facebook.com

Известный российский хакер Александр Варской похвастался, что однажды ему удалось взломать сайт интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Об этом он рассказал в эфире подкаста Сергея Мезенцева для его YouTube-канала.

Там был такой «тринадцатый сектор» — это когда вопрос приходит из Интернета. Я всегда знал ответ на этот вопрос. Я даже вопрос сам знал, — заявил Варский.

По его словам, все вопросы этого сектора вместе с ответами заранее выкладывались в отдельном файле на сервере t13.mts.ru. Взломав сервер игры, хакер получал доступ к этой папке.

Своё знание он использовал для того, чтобы подшутить над приятелями, с которыми вместе с ним собирались посмотреть игру. Они поражались его эрудиции. При этом Варский не стал уточнять, в каких годах это происходило.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского. Его обвиняют в педофилии.

Об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно ещё летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. В начале октября сразу несколько девушек рассказали о недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Что? Где? Когда?» прокомментировало участие Скипского в прошедшей игре. По словам гендиректора телекомпании «Игра ТВ» Натальи Стеценко, у неё нет юридических оснований не допускать знатока к участию в передаче.