Известный артист назвал ценное качество Светланы Моргуновой Феликс Царикати: Моргунова была непафосной и яркой личностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Чувство пафоса было абсолютно не свойственно народной артистке РФ Светлане Моргуновой, рассказал корреспонденту NEWS.ru заслуженный артист России Феликс Царикати. На церемонии прощания с артисткой он отметил, что знал Моргунову более 30 лет.

Она всегда была настолько непафосной. Я ее знал больше 30 лет. И когда я пришел только на эстраду – 91-ый год – я не почувствовал разницу. Я ее видел раньше только по телевизору. А когда познакомились в жизни, то она ко мне относилась как к человеку, будто мы знакомы 100 лет и близкие люди. <...> Такой второй у нас уже нет, уходит плеяда советских дикторов Центрального Телевидения, она была среди них на мой взгляд, самой яркой и запоминающейся личностью. Я очень ее любил и люблю до сих пор, — высказался Царикати.

Ранее телеведущий и диктор Владимир Березин выразил мнение, что Моргунова своей работой и стилем подавала пример всем. По его словам, Моргунова всегда выделялась: прямая спина, безупречный внешний вид и уважение к своему зрителю. Это было настоящее комильфо артистки, отметил Березин.

Президент Ассоциации ветеранов работников телевидения и радио Виктор Шленин также рассказал, что коллеги звали Светлану Моргунову «Моргунихой», на что она не обижалась. Он отметил, что Моргунова «несла свет» и в кадре, и за кадром. По словам Шленина, диктор работала в «золотое время телевидения».