Известных политиков Грузии заметили на панихиде по Церетели в Тбилиси Панихиду по Церетели в Тбилиси посетили Кобахидзе, Папуашвили и Каладзе

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Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе почтил память известного скульптора Зураба Церетели в храме Божией Матери в Тбилиси, где проходит панихида, сообщает корреспондент NEWS.ru. Попрощаться с живописцем пришли и другие грузинские политики, в частности председатель парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Они выразили соболезнования родным и близким покойного, после чего вместе со всеми обошли гроб с телом художника-монументалиста. Таким образом руководство страны почтило память скульптора, приняв участие в траурной церемонии. Проститься с Церетели также пришли деятели искусств и рядовые граждане. Художника похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с его официальной супругой Инессой Андроникашвили.

Ранее певица Тамара Гвердцители, которая пришла на отпевание скульптора, в знак уважения встала на колени перед гробом. По ее словам, Церетели очаровывал даже таких людей, которые не разбирались в искусстве.

Скульптор скончался 22 апреля на 92-м году жизни из-за остановки сердца. 23 апреля его отпевание прошло в храме Христа Спасителя в центре Москвы, там же состоялась панихида. 24 апреля тело скульптора перевезли в Тбилиси.