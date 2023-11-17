Заслуженного художника России развели на 450 тысяч рублей SHOT: мошенники похитили 450 тысяч рублей у кинохудожника Игоря Лемешева

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Заслуженный художник России, член Союза кинематографистов РФ Игорь Лемешев стал жертвой телефонных мошенников, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, деятель культуры лишился 446 тысяч рублей.

Как сообщает SHOT, 78-летнему Лемешеву позвонили от имени сотрудников Центробанка и запугали «мошенническими» действиями с его счетами. По информации канала, кинохудожнику заявили, что кто-то пытается снять все его деньги и перевести преступникам и, чтобы этого избежать, нужно отправить средства на «безопасный» счет. Когда Лемешев понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы, сообщает SHOT. Сотрудники полиции в Москве проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее сообщалось о массовой атаке телефонных мошенников на депутатов Государственной думы. Злоумышленники связываются с парламентариями от лица руководителей, пытаются выведать различные сведения или занять деньги. Об одном таком случае рассказал депутат Дмитрий Гусев, который не поддался на уловку аферистов.

Представители ВТБ ранее предупредили граждан о новой схеме мошенничества, при которой аферисты звонят россиянам в приложениях сервисов для объявлений. Злоумышленники втираются в доверие, чтобы выманить деньги у жертв, которые не подозревают факт обмана.