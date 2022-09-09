Известного блогера исключили из экстремистского списка Блогера Хованского исключили из перечня физлиц, причастных к экстремизму или терроризму

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Юрий Хованский

Видеоблогера Юрия Хованского исключили из официального списка физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Летом 2021 года против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ о «публичном оправдании терроризма» за исполнение песни про трагедию в «Норд-Осте».

Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович, 19.01.1990 г.р., город Никольск Пензенской области, — сказано в перечне.

20 июля адвокат Хованского Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности правонарушения. Позже юрист отметил, что Хованский должен быть исключен из перечня экстремистов и террористов.

Хованский ведет видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Первоначально блогера отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО.