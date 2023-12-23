Известного бизнес-тренера обвинили в мошенничестве Baza: бизнес-тренера Темченко обвинили в мошенничестве на 200 тысяч рублей

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Telegram-канал Baza сообщает, что бизнес-тренера Максима Темченко обвиняют в мошенничестве на 200 тысяч рублей. По его данным, на блогера написала заявление клиентка, купившая его курс по финансовому успеху.

Как выяснил канал, 50-летняя Надежда в октябре 2023-го искала работу и наткнулась на курс Темченко в Сети «Как стать миллионером». Отмечается, что женщина сначала подписалась на коуча, у которого около 500 тысяч подписчиков на YouTube-канале, а затем пришла на его офлайн-тренинг «12 точек финансового роста» в гостиницу «Аэростар».

Там, наслушавшись историй успеха бывших учеников Темченко, она поддалась и приобрела курс за 199 тысяч рублей, оформив для этого кредит. Дома женщина начала сомневаться и предположила, что могла наткнуться на мошенников, она потребовала вернуть ей деньги, однако команда бизнес-тренера начала ее игнорировать. В итоге Надежда обратилась в полицию.

Ранее следствие предъявило бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову обвинения по 15 эпизодам мошенничества. По словам следователя, в отношении коуча также были написаны еще 25 заявлений. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обращений граждан.

Как сообщалось ранее, количество недовольных учеников бизнес-тренера увеличилось после того, как еще 12 человека написали заявления в полицию. Один из заявителей утверждает, что он впустую потратил 400 тысяч рублей на курсы. Другая заявительница отмечает, что она потеряла 332 тысячи рублей. По факту обращений проводятся проверки.