Известная сеть пиццерий запустила процедуру банкротства в России Dominoʼs Pizza запустила процедуру банкротства в России

Фото: Alexander Pohl/imago-images.de/Global Look Press

Сеть пиццерий Domino’s Pizza запустила процедуру банкротства своего бизнеса в России, сообщается в официальном заявлении компании. Уточняется, что она вынуждена прекратить попытки продать бизнес, а также исключить свое присутствие в РФ.

Сегодня компания сообщает о начале действий непосредственной холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia (ООО «Пицца Ресторантс». — NEWS.ru), — говорится в заявлении.

В компании отметили, что заявление о банкротстве будет подано в ближайшее время в соответствии со всеми требованиями.

Ранее сообщалось, что российской сети пиццерий Domino’s Pizza грозит банкротство. На компанию подано уже 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Многие клиенты жаловались на невыполненные заказы, за которые им так и не вернули деньги. Таких жалоб было много в соцсетях, которые компания не обновляет с ноября 2022 года. Также компания задолжала 3,4 млн рублей за аренду одному из собственников. Тот подал в суд, но у пиццерии не нашлось средств на решение проблем. Позднее были сведения о возможной смене названия сети на Best Price Pizza, однако компания их опровергла.

Другая сеть пиццерий — Papa John’s — сообщала, что планирует продолжить работу в России отдельно от головной американской компании Papa John`s International. При этом она намерена поменять концепцию бренда. В ответ на предположения о возможной смене названия сети пиццерий в компании заверили, что продолжат работу под международным брендом.