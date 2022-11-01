«Известия»: в УК хотят прописать наказание за уклонение от мобилизации «Известия»: в Госдуму внесут законопроект о наказании за уклонение от мобилизации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ, который содержит наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. В качестве наказания предлагаются штрафы, принудительные работы и лишение свободы, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что штрафы за отказ от мобилизации предлагаются в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Принудительные работы могут быть назначены сроком до пяти лет. Также до пяти лет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, который является одним из авторов законопроекта, уточнил изданию, что речь не идет конкретно о частичной мобилизации. В России мобилизация не проводилась с 1941 года, и многие законы не работали, подчеркнул он. В частности, действующая статья за уклонение (ст. 328 УК РФ) распространяется только на призыв впервые на срочную военную или альтернативную службу.

Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве, — объяснил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от призыва на службу по мобилизации мужчинам, имеющим ребенка-инвалида, вне зависимости от общего количества детей в семье. В пояснительной записке подчеркивается, что реализация законопроекта снизит риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами.