«Известия»: в России введут ответственность за утечку персональных данных

В России планируется дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положениями, которые установят ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных граждан, сообщил «Известиям» источник, близкий к одному из профильных ведомств. В данном случае несоблюдение подразумевает передачу личной информации третьему лицу без уведомления её владельца.

Ещё одна ситуация — дублирование личных кабинетов клиентов банков. Из-за халатного отношения со стороны кредитной организации посторонние люди могут узнать друг о друге много интересного, — сообщает издание.

Отмечается, что в настоящее время в КоАП не предусмотрены штрафы за подобные нарушения. При этом не сообщается, на какой стадии находится эта законотворческая инициатива.

Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв заявил, что россияне могут получить штраф в размере от 1500 до 2500 рублей за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности остекление балкона. Он предупредил, что некоторые фасады зданий охраняются местными властями, так как находится в историческом центре.

Он добавил, что штраф может быть назначен, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, а также межпотолочные перекрытия. Также совмещение балкона с залом может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, подчеркнул юрист.