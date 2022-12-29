«Известия»: в России уменьшилось число волонтеров в больницах и детдомах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число волонтеров, которые посещают больницы, детдома и психоневрологические интернаты, стремительно уменьшается. Это связано с повышенными требованиями к добровольцам, введенным за последние два года, пишут «Известия».

Тенденцию к уменьшению количества добровольцев изданию подтвердил руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский. Он отметил, что только в его организации в 2019 году было около 500 волонтеров, но уже к концу 2022 года их осталось не более 150 человек. В других организациях газете также сообщили о снижении числа волонтеров.

Если в 2019 году в интернатах для детей с инвалидностью работало 15–17 наших волонтеров, а в психоневрологических интернатах — 4–7, то теперь и там и там их число сократилось до трех человек, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Союз волонтерских организаций и движения (СВОД) объясняет это ужесточенными условиями доступа волонтеров в соцучреждения. В частности, добровольцам необходимо быть привитыми от коронавируса и иметь отрицательный ПЦР-тест. При этом последние являются большой нагрузкой для волонтеров, многие из которых не имеют возможности делать тесты каждую неделю.

При этом добровольцы не отказываются носить маски и проводить термометрию. СВОД уже обратился в Роспотребнадзор от имени 19 организаций с просьбой смягчить требования к волонтерам. В союзе считают, что в нынешней ситуации, когда заболеваемость коронавирусом снижается или остается на прежнем уровне продолжительное время, а сама инфекция стала «одним из видов некритического респираторного заболевания» условия допуска можно смягчить.

На обращение Союза волонтерских организаций уже получен ответ от управления Роспотребнадзора по Москве, в котором говорится об обоснованности требований к волонтерам о вакцинации от коронавируса и гриппа. Ведомство аргументирует наблюдающимся ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ в текущем эпидемическом сезоне с риском возникновения тяжелых форм заболеваний и последующих осложнений.

Ранее сообщалось, что российские власти переориентируют работу политических и общественных структур на правовую поддержку мобилизованных и волонтерскую помощь их семьям. О начале такой работы уже объявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия», а в ближайшие дни об этом заявят и организаторы волонтерской акции «Мы вместе».