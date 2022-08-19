«Известия»: в России используют цифровых двойников для проведения операций

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В России началась разработка цифровых моделей различных органов человека для проведения оценки необходимости хирургического вмешательства. Новой технологией занимаются учёные Сеченовского университета. Отмечается, что условные «двойники» смогут показать, как отреагирует организм пациента на конкретную процедуру или лекарство, пишут «Известия».

Они могут и должны применяться в кардиологии, онкологии, нефрологии, при ревматоидных заболеваниях иммунной системы. В этих областях огромное количество процессов, которые просто невозможно физически учитывать врачу, — рассказал изданию научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Андрей Рожков.

По его словам, разработка позволит в 10–20 раз сократить количество побочных эффектов и нежелательных послеоперационных явлений. На основе этой технологии врачи в будущем смогут создать полные цифровые копии человека, заключил врач.

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