В РФ усилят защиту энергообъектов от беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России усилят защиту энергетических объектов от дронов, пишут «Известия». По информации издания, правительство РФ направило письмо в Министерство энергетики с поручением отработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных средств над наиболее значимыми объектами топливно-энергетического комплекса.

Как отмечают в газете, такая мера особенно актуальна для нефтяных баз и нефтеперерабатывающих заводов в регионах, которые граничат с Украиной. Сотрудники Минэнерго подтвердили журналистам издания, что занимаются проработкой данного вопроса. Представители ведомства назвали нововведения критически важными для энергетической безопасности РФ.

Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <...> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности, — сказано в письме министерства.

Вопрос создания бесполетной зоны над энергетическими объектами РФ стал особенно актуален в ходе проведения СВО на Украине. После начала спецоперации российские нефтебазы и НПЗ, находящиеся в приграничных зонах, стали объектами для атаки украинской армии, заявил зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

По его словам, опасность для энергетической инфраструктуры представляют даже не начиненные взрывчаткой дроны. Гусев считает, что разведывательные БПЛА могут собирать информацию об объектах. Помимо этого, даже те летательные средства, которые принадлежат мирным гражданам, также представляют угрозу для энергообъектов, ввиду того, что они могут упасть и спровоцировать пожар.

Уверен, что полеты беспилотников должны быть запрещены над всеми электростанциями любого типа. И дело тут не только в необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности на период СВО. Беспилотники могут запутываться в проводах, вызывать помехи в работе оборудования, могут и просто потерять сигнал и упасть. И неизвестно, куда именно упадет такой аппарат и к чему это приведет. Такие случаи были неоднократно, — заявил гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

При этом в Минэнерго пояснили, что по законодательству установление зоны ограничения полетов не повлечет за собой запрета на использование воздушного пространства самими владельцами энергетических предприятий. Посторонним же необходимо будет получить специальное разрешение на проведение полетов.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что в результате обстрела нефтебазы в Шахтерске со стороны ВСУ пострадали четыре человека. После попадания ракет в горюче-смазочные материалы на нефтяном хранилище произошло возгорание.