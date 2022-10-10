«Известия»: в даркнете начали предлагать услуги «эвакуации» из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В даркнете и Telegram-каналах за последние две недели сформировался черный рынок услуг для желающих срочно покинуть Россию, рассказали «Известиям» специалисты в области информационной безопасности. Авторы объявлений предлагают помощь в оформлении фальшивых виз, паспортов иностранных государств и даже нелегальном переходе границы. Эксперты предупреждают, что подобные «услуги» могут обернуться в том числе уголовным преследованием.

В одной из подобных контор, занимающихся выдачей виз, заявили, что документ будет готов за три-пять дней и обойдется в $800, но признали, что он будет фальшивкой, не занесенной в визовую информационную систему стран Шенгенского соглашения. Въехать по ней в Европу будет нереально: европейский пограничник распознает подделку, в том числе за счет отсутствия биометрической идентификации, и нарушителю может грозить крупный штраф, депортация и даже уголовная ответственность.

Также на фоне проведения частичной мобилизации мошенники предлагают помощь в нелегальном пересечении границы и оформлении паспортов других государств. Так, один из пользователей за 100 тысяч рублей получил документ, который мало напоминал оригинал: в нем отличались цвета, а фотографии вместо цветных были черно-белыми. В просьбе переделать документ пользователю было отказано, и аферисты перестали выходить на связь.

Как отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, полный комплект документов для получения гражданства Евросоюза стоит в России около €5–6 тысяч, и эта процедура оформляется через юридические конторы. Поэтому сумма в 100 тысяч рублей может свидетельствовать лишь о подделке, а за мошенничество с официальными документами можно получить до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что кибермошенники в России начали рассылать по электронной почте вредоносные программы под видом повесток от военкоматов. Злоумышленники отправляют специальный PDF-файл, в котором якобы содержится более подробная информация о повестке, и через вредоносное ПО могут получать доступ к данным пользователя.