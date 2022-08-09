«Известия»: потребители в России предъявили иск к Nike

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск компании Nike в России, пишут «Известия». По мнению истцов, объявив об уходе из страны, фирма перестала выполнять гарантийные обязательства перед клиентами, нарушив закон о защите прав потребителей. Эксперты полагают, что иностранные компании не будут выполнять решение российских судов, даже если признают вину бизнеса.

В Черемушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike. Как отмечается в иске, ООО «Найк» и ООО «Найк Ретейл» несут юридические обязанности в соответствии законом о защите прав потребителей, включая обязанность заменить недоброкачественный товар новым в течение гарантийного срока.

Прекратив импортировать в Россию и реализовывать в России продукцию марки Nike и тем более ликвидируясь, ООО «Найк» и ООО «Найк Ретейл» тем самым поступают противоправно — нарушают возложенные на них законом обязанности, — говорится в документе.

Как пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, в организацию поступает множество жалоб от покупателей, недовольных качеством товаров Nike. Особенно часто россияне сталкиваются с заводским браком. Истец просит признать противоправными действия компании и принудить ее возобновить деятельность в России до истечения сроков гарантийных обязательств.

Ранее организация подала иск против российского филиала корпорации Apple, попросив арестовать счета и имущество компании, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений. Сообщалось, что в случае удовлетворения иска ущерб компании может составить несколько сотен миллиардов рублей.