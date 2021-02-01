«Известия»: полк с «Панцирем-С» защитит северо-западные рубежи России

https://static.news.ru/photo/0c4bfd7e-64d5-11eb-b17c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный полк противовоздушной обороны создан в 6-й армии ВВС и ПВО. Его снабдят комплексами «Панцирь-С», которые призваны защитить Ленинградскую область и Санкт-Петербург от крылатых ракет и беспилотников потенциального противника.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, формирование части было завершено в конце прошлого года. Полк готов к выдвижению на заданное направление своим ходом или при помощи авиации. Он стал резервом для 6-й армии.

Мобилизация происходит в течение нескольких часов. Военные всегда готовы прикрыть необходимый район от ударов с воздуха.

Комплексы «Панцирь-С» уничтожат не только вражеские самолёты и вертолёты, но и беспилотники, крылатые ракеты. Эксперты уверены, что новое военное формирование — это асимметричный ответ на усиление НАТО в Прибалтике. Ранее Альянс развернул в регионе ударные дроны и дальнобойные ракеты воздушного базирования. Оснащенные «Панцирями» полки — новое явление для российской ПВО, сообщили эксперты газете.

Ранее NEWS.ru писал, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который был похищен американцами в Ливии, планируют доставить на базу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо.