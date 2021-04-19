СМИ: Навального в колонии посещали гражданские врачи

https://static.news.ru/photo/13c3673a-a121-11eb-9bfc-96000091f725_660.jpg Фото: SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Оппозиционера Алексея Навального, который содержится в колонии во Владимирской области, осматривали врачи из гражданских медучреждений, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник во ФСИН.

По информации издания, к Навальному приходили невролог, диетолог, нейрохирург и психиатр. Медики проводили МРТ, ЭКГ, УЗИ и электронейромиографию нижних конечностей оппозиционера, говорится на сайте издания.

В результате они назначили пациенту курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, а также витаминами B1, B6 и B12.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением.

Газета Le Monde опубликовала письмо на имя президента РФ Владимира Путина, под которым подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры. Они потребовали предоставить оппозиционеру медицинскую помощь.

Сторонники Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку.