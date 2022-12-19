«Известия»: мошеннические колл-центры на Украине перемещаются на запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошеннические колл-центры на Украине стали перемещаться на запад и к центру страны. В Днепре их количество значительно сократилось, сейчас их число не превышает 100 штук, хотя на пике их было более тысячи, пишут «Известия» со ссылкой на зампреда «Сбера» Станислава Кузнецова.

Банкир отметил, что такое явление наблюдается с началом спецоперации. Колл-центры мошенников переезжают во Львов, Житомир, Тернополь, Николаев. По некоторым данным банка, подпольные колл-центры также переезжают на территорию западных государств.

Я не стал бы утверждать, смело называя страны, но все признаки такой работы мы фиксируем с территории Польши и Германии, а в последние два месяца — с территории Великобритании, — рассказал Кузнецов.

Еще одной важной тенденцией является рост звонков украинских колл-центров на телефонные номера других стран — Казахстана, Узбекистана.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.