«Известия»: Менее 10% россиян разбираются в формировании пенсии

https://static.news.ru/photo/1066d47a-4cb0-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Про индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), накопительную и страховую части пенсии знают всего 8% россиян. Разобраться в вопросе пробовали 51% граждан, однако признались, что он показался им слишком сложным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и «Рамблера».

Согласно данным опроса, тем, как формируется их будущая пенсия, интересуются 89% респондентов. При этом лишь 8% разбираются в тонкостях накопительной и страховой частей пенсии, а также в ИПК. 51% пытались. но у них не получилось, 11% сообщили об отсутствии интереса к тематике.

Размер своей будущей пенсии представляют только 37% граждан РФ, 17% в этом вопросе ориентируются на опыт родственников. В то же время, 63% участников опроса отметили, что размеры пенсий в России их не устраивают, 19% решили копить на старость самостоятельно.

Калькулятором для расчёта размера пенсионных выплат на сайте пенсионного фонда России хотя бы раз пользовались 15% граждан.

Как сообщили в Минтруда, калькулятор на сайте ФР был доработан. Также до конца этого года на портале появятся дополнительные подсказки о формировании разного рода выплат.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин не собирается объявлять о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский бюджет просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. В послании Федеральному собранию глава государства, скорее всего, объявит только о повышении выплат для работающих пенсионеров, которые являются инвалидами.