https://static.news.ru/photo/078a9982-2802-11ea-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Маргарита Грачёва/vk.com

Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил кисти рук, опубликовала фотографии со своей последней фотосессии.

Хейтеры и люди которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж сразу проходите мимо! — написала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, мужчины, избивающие своих любимых женщин, заслуживают самого страшного наказания. Грачёва добавила, что не понимает, почему люди оправдывают доцента Олега Соколова, который убил свою 24-летнюю аспирантку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Грачёвой спустя два года после трагедии в жизни девушки появился возлюбленный. От предыдущего брака у Маргариты двое сыновей. Она пишет, что мечтает о большой семье и хочет родить ещё и дочку.