https://static.news.ru/photo/8b969b8c-38fa-11ea-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мариинский прииск

Изумруд весом 496 граммов был найден на «Мариинском прииске» в Свердловской области. Об рассказал глава предприятия Евгений Василевский.

Он уточнил, что находка была сделана в конце 2019 года. По его словам, драгоценный камень отличается высоким качеством, не пострадал в процессе добычи и сохранил природные грани. Оценочная стоимость изумруда составляет $55 тысяч.

В пресс-службе прииска отметили, что изумруд является редчайшим. По своему цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Камнем уже заинтересовался Гохран, сообщает ТАСС.

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