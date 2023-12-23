Изумруд Ивлеевой с «голой» вечеринки выставят на продажу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Колье с изумрудом и бриллиантами, которое блогер Анастасия Ивлеева сделала частью образа на «голой» вечеринке, ей не принадлежит, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». Дорогостоящее украшение уже доставили обратно владельцу, его выставят на продажу.

Цепь с бриллиантами, общий вес которых составил 40 карат, и подвеской с замбийским изумрудом (7,26 карата) стоимостью 23 млн рублей можно было заметить на Ивлеевой в ходе вечеринки. Она разместила украшение в нижней части спины. Как выяснилось, колье не принадлежит блогеру. После вечеринки охрана забрала изумруд и доставила его владельцу. Сейчас камень в чистке, скоро его выставят на продажу.

Ранее был представлен список знаменитостей, которые выступили с критикой в адрес «голой» вечеринки Ивлеевой. В их числе оказались депутат Госдумы Виталий Милонов, военкор Александр Коц, военный журналист Роман Сапоньков, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и другие.

Также сообщалось, что Ивлеева не стала отвечать на вопрос журналиста о последствиях, которые могут наступить после ее мероприятия. Ранее блогер вышла к гостям «голой» вечеринки и исполнила импровизированный танец, отправляя в толпу воздушные поцелуи.