Половое влечение и либидо: стало известно, как загар приводит к романам KP.RU: загар создает физиологическую основу курортных романов

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Исследование израильских ученых показало, что солнечное излучение стимулирует половое влечение, пишет KP.RU. Согласно экспериментам, это создает физиологическую основу курортных романов.

Ученые сначала провели исследование на мышах. Эксперименты показали, что ультрафиолетовое излучение проникает через кожу, действует через особый белок — p53, который в ней содержится. Считалось, что это активирует две встроенные программы. Одна из них обеспечивает загар, а вторая ремонтирует поврежденную излучением ДНК. При этом выяснилось, что одновременно организм запускает третью программу, при которой «активируется эндокринная система сексуальности». У мышей, которых подвергли ультрафиолетовому облучению, повышались либидо и уровень половых гормонов.

После этого ученые приступили к исследованиям над людьми. Специалисты выявили, что «как у мужчин, так и у женщин наблюдался всплеск романтической страсти». Феномен зафиксировали у всех 32 добровольцев. Эффект проявлялся даже после 25-минутного загара после двухдневного перерыва.

Ранее стало известно, что необходимо применять солнцезащитные кремы при приеме солнечных ванн. Также важно не загорать в период с 11:00 до 15:00. Эксперты уверены, что полностью безопасного способа принимать солнечные ванны не существует.