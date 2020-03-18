https://static.news.ru/photo/3b148470-692a-11ea-935e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мазепин Фото: ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Исследование не подтвердило наличие коронавируса у совладельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью АО «ОХК Уралхим».

Представители компании опровергли информацию о заражении бизнесмена COVID-19. Мужчина сдал тесты на выявление коронавируса и самоизолировался, поскольку общается с широким кругом лиц. В настоящий момент бизнесмен чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов ОРВИ или недомогания.

В пресс-службе также не подтвердили информацию, что Дмитрий Мазепин мог заразиться от своего сына Никиты, поскольку между ними не было очных контактов. Бизнесмен не контактировал с какими-либо другими лицами, у которых было подтверждено заболевание.

NEWS.ru писал, что бизнесмен Олег Дерипаска призвал изолировать Россию от внешнего мира из-за эпидемии коронавируса. Миллиардер считает, что нужно помещать россиян на карантин на 60 дней.