«Изолировать от общества»: Стешин о рэп-баттле с призывами бить беременных Стешин заявил, что призвавших бить беременных женщин рэперов надо изолировать

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Стешин

Одной из составляющих понятия «человек» являются его морально-нравственные принципы, например, запрет на избиение беременных женщин, заявил в Telegram-канале журналист Дмитрий Стешин. Так он прокомментировал высказывания двух баттл-рэперов, которые заявили о желании ударить в живот беременную женщину и прославляли оскальпирование молодого человека из Электростали. По словам Стешина, если подобной «прошивки» у человека нет, то его нужно изолировать от общества.

У каждого нормального человека, в голове есть прошивка, которую невозможно снять или стереть. Например — нельзя бить беременных женщин. Собственно, это одна из составляющих понятия «человек» — не биологическое, типа «прямоходящая особь», а морально-нравственное. Если такой прошивки нет, существо нужно изолировать от общества, — высказался журналист.

Он добавил, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовные дела в отношении музыкантов. Однако, по мнению Стешина, не исключено, что рэперам удастся «соскочить» или получить год лишения свободы условно. Как отметил журналист, аннулировать проект Запада по дестабилизации России можно с помощью наведения порядка в миграционной сфере.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал «свиноподобными гиенами» рэперов после их скандального баттла в Москве. По его словам, за подобные высказывания их нужно осудить как за призыв к терроризму.