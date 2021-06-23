Изнасиловавшие коллегу силовики получили реальные сроки

Верховный суд Башкирии вынес апелляционное определение по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы её коллегами. Преступники получили реальные сроки, сообщили в объединённой пресс-службе местных судов.

Экс-глава отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук получил пять лет заключения в колонии общего режима. Бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и экс-глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев получили наказание в виде семи лет колонии общего режима.

Срок содержания под стражей и под домашним арестом зачтён обвиняемым в срок отбывания наказания. Яромчук, Матвеев и Галиев взяты под стражу в зале суда, — отметили в пресс-службе.

Обвиняемые в октябре 2018 года напали на свою коллегу, 23-летнюю дознавательницу, и изнасиловали её. Было возбуждено уголовное дело. Все трое уволены из полиции.

Верховный суд Башкирии 3 июня оправдал двух бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука и смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.

26 августа прокуратура обжаловала оправдательный приговор.