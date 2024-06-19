«Изнасиловали и выкинули на чердак»: как жили в США усыновленные дети из РФ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жительница Смоленска Ольга Черкасова после многолетних поисков нашла сводных брата и сестру Дмитрия и Маргариту Шишмаревых, которые были усыновлены американкой. Их судьбы сложились за границей по-разному, некоторые подробности биографий могут шокировать. Так, Маргариту изнасиловали 15 человек в доме-интернате. Врачи выявили у Дмитрия опухоль головного мозга. О том, с какими трудностями россияне столкнулись в США и почему стали искать родственников в России, — в материале NEWS.ru.

Когда мать-одиночка усыновила Дмитрия и Маргариту Шишмаревых

Портал SmolNarod писал о воссоединении Черкасовой с Шишмаревыми еще в 2019 году. По его данным, в 1992-м, когда Маргарите было 10 лет, а Дмитрию — 14, их родной отец Евгений оказался в тюрьме, а мать спилась. Тогда детей поместили в Кардымовскую школу-интернат в Смоленской области, где их навещала бабушка.

«Они на каникулах ездили в Америку. Раньше была программа: брали бездомных детей на каникулы в другие страны. Брат съездил, ему понравилось», — рассказала Черкасова SHOT.

В 2001 году подростков усыновила мать-одиночка Мэри Аарон из города Кларенс, штат Нью-Йорк. Вскоре Дмитрий и Маргарита переехали в США. Первое время приемная мать присылала бабушке фотографии детей и рассказывала о том, как они живут в новом доме. Но позже связь оборвалась.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как жительница Смоленска нашла брата и сестру спустя 18 лет

Черкасова рассказала, что все эти годы пыталась найти брата и сестру. По словам женщины, в госучреждениях не давали о них данные. Информация об усыновленных детях является конфиденциальной, а запрос, который Черкасова послала в программу «Жди меня», остался без ответа.

«Мы искали их через интернет по имени и фамилии, но не нашли, так как не знали их фамилии после усыновления. А 17 августа я перед сном решила снова поискать Риту. И я ее сразу нашла на сайте „Одноклассники“ под именем и фамилией Маргарита Шишмарева. Там она пишет о себе и брате, что они ищут свою семью», — сказала женщина.

После этого сестры стали общаться каждый день. Ольга рассказала Маргарите, что их отец умер восемь лет назад, бабушки также не стало.

Как Маргарита Шишмарева жила в Америке

По данным SmolNarod, Маргарита Шишмарева жила в новой семье в США в течение четырех лет. Она рассказала сестре, что приемная мать руководила похоронным бюро и заставляла ее убирать контору, даже если в ней стояли гробы с телами умерших.

«Она была похоронным руководителем и всегда заставляла меня убирать похоронное бюро с телами в гробу. Меня не любили… Я всегда была одна», — отметила Маргарита.

Девочка не нашла общий язык с приемной матерью и попала в американский вариант дома-интерната для трудных подростков. Маргарита жила в этом учреждении до тех пор, пока ей не исполнилось 18 лет.

«Там пришлось несладко ей. В семье, где много детей, которые невоспитанные, не понимают, как строить семью. И девочки, и мальчики жили в одном доме, все вместе. Чем они могли заниматься? Ну и в 18 лет ее изнасиловали 15 человек и на чердак выкинули, как она рассказывала», — заявила Черкасова SHOT спустя пять лет после воссоединения с сестрой.

Впоследствии Шишмарева окончила спецшколу в США и получила квартиру. По словам Черкасовой, ее сестра познакомилась с мужчиной и родила сына. Сейчас у женщины двое детей, она их воспитывает одна. Ольга также рассказала, что Маргарита нигде не работала и находится на обеспечении государства. Она не общается с приемной матерью.

Как сложилась жизнь Дмитрия Шишмарева в США

Судьба Дмитрия Шишмарева в Америке сложилась более удачно, чем у сестры, отмечает SmolNarod. По словам мужчины, учитывая сложную ситуацию, в которой он с Маргаритой оказался в Смоленске много лет назад, усыновление было правильным решением. Их мать лишили родительских прав. Из документов суда следует, что дети голодали, а женщина совершенно не занималась ими.

«Моя приемная мама — ирландка, у нее было три сестры. Она самая старшая из них, и она католичка. Мне было намного легче приспособиться к Америке, мы всегда были авантюрными детьми, однако чувствовали себя как дома. Мы выросли в богатой части Нью-Йорка. Наша приемная мама была немного строгой, но Рита была очень чувствительной и спорила с Мэри. Рита по характеру, как и я, бунтарь. В конце концов Рита ушла из дома и потом оказалась в групповом доме», — рассказал Дмитрий.

SHOT отмечает, что Шишмарев играл в футбол за школьную команду. Когда его сестра жила в новом доме, он уже учился в колледже. В то время у него обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга. После операции юноша долго восстанавливался, буквально заново учился ходить. Затем он решил поступить на службу в американскую армию.

«Первые три года военных я жил в Техасе и был направлен в Ирак, затем в Афганистан», — сказал Дмитрий.

Он служил в армии в течение восьми лет. Впоследствии Шишмарев устроился на работу — он устанавливал симуляторы гольфа в домах состоятельных американцев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Зачем Маргарита Шишмарева искала родственников в России

По словам Шишмарева, инициатором поиска родственников в России была Маргарита. Сам он не был в этом заинтересован. Его сестра рассказала Черкасовой, что она постоянно думала о России, семье, отце, бабушке и матери.

Чтобы найти родных, Шишмарева зарегистрировалась в группе для усыновленных из России в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там ей подсказали, что в РФ популярна соцсеть «Одноклассники», где она завела страницу.

Впоследствии женщина присоединилась к русскоязычным группам в интернете, чтобы изучать язык. Она даже уговорила брата отвезти ее в продуктовый магазин на Брайтон-Бич (район в Нью-Йорке, в котором проживают выходцы из СССР и РФ).

«Русские магазины в Нью-Йорке потрясающие. У них так много вариантов горячей еды! Запах еды мне кажется таким знакомым, словно я вернулась домой!» — написала Маргарита Ольге.

Женщина собиралась приехать в Россию еще в 2019 году. По данным SHOT, сейчас брат с сестрой пытаются вернуться на родину.

Куда пропала биологическая мать Дмитрия и Маргариты Шишмаревых

По словам Черкасовой, о судьбе Светланы Шишмаревой, биологической матери Шишмаревых, ничего не известно. В последний раз о ней появилась информация в 2008 году. Тогда женщину выселили из квартиры по решению суда.

Ольга пыталась разыскать мать в течение пяти лет, но безрезультатно. Черкасова рассказала SHOT, что Шишмарева не меняла паспорт в 45 лет и не вставала на учет как пенсионер.

«В Следственном комитете сказали, что нужно сдать ДНК-тест, что, возможно, ее уже нет в живых и она найдена была как без вести пропавший человек», — рассказала Ольга.

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