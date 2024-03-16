Измены принца, заработок Орбакайте, прощание с Ширвиндтом: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Кристина Орбакайте могла заработать в России перед Новым годом около 100 млн рублей, коллеги прощаются с ушедшим из жизни актером и режиссером Александром Ширвиндтом, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон оправдывается за фото без обручального кольца — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сколько Кристина Орбакайте заработала в России перед Новым годом?

Певица Кристина Орбакайте заработала около 100 млн рублей во время концертов и корпоративов в России перед Новым годом, заявил в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также рассказал о народной артистке СССР Алле Пугачевой, которая в течение суток заработала 20 млн рублей, выпустив новую песню и клип.

«У Киркорова нашли мы квартиру за миллиард рублей — к нам люди приходили, много рассказали. <...> Орбакайте приехала перед Новым годом в Россию, проехалась с концертами, корпоративами, положила себе в карман около 100 млн рублей и поехала обратно. Пугачева где-то записала клип, песню и в течение суток заработала 20 млн рублей. Они далеко не бедные люди, миллиардеры, миллионеры», — сказал Бородин.

Ранее сообщалось, что 20 апреля Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. Средний счет на человека за вечер составляет около $50 (4,5 тысячи рублей). Выступление российской певицы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения.

До этого после выступления в Санкт-Петербурге Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России. Отвечая на вопрос корреспондента, надолго ли певица вернулась на родину, артистка заявила, что «здесь живет».

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Кристина Орбакайте

«Я здесь живу», — отметила Орбакайте.

После этого охранники оттеснили корреспондента в сторону. Они также попросили не задавать артистке провокационные вопросы.

Орбакайте в 2024 году планировала посетить несколько российских городов с сольной программой «На бис!», однако ее тур оказался под угрозой срыва. Выступления исполнительницы отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке. Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в России.

Как звезды и поклонники прощаются с Александром Ширвиндтом

Актеры Театра сатиры провели встречу с журналистами, на которой вспоминали о своем коллеге Александре Ширвиндте. Он ушел из жизни 15 марта.

«Полное опустошение, как будто из меня вытащили все. Мы были в разных ситуациях, дружили домами, близко общались. <...> Имя Ширвиндт — это лицо театра. К нему обращались, когда что-то надо было устроить, [кого-то устроить] в больницу... Все приходили к нему. И он звонил <...> брал трубку [и говорил]: „Здравствуйте, это некто Ширвиндт“. И открывалось все», — поделился актер театра и кино Юрий Васильев.

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощания с народным артистом РФ и президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом пройдет 18 марта в театре, сообщил сын артиста Михаил Ширвиндт. По его словам, церемония начнется в полдень.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Портрет народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта у главного входа Театра сатиры

В связи со смертью артиста соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сообщил Песков.

Летом 2022 года врачи диагностировали у Ширвиндта стенокардию, писал Telegram-канал Mash. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Певица Алла Пугачева опубликовала черно-белый снимок Ширвиндта. Примадонна не стала никак подписывать фото, а лишь поставила эмодзи — аплодисменты и молитвы. В комментариях соболезнования родным артиста выразили и поклонники Пугачевой.

Почему Кейт Миддлтон опубликовала фото без обручального кольца?

10 марта, когда в Великобритании отмечали День матери, принцесса Уэльская впервые после двухмесячного молчания опубликовала фотографию со своими детьми. Она поблагодарила всех британских подданных за добрые пожелания и поддержку, а также поздравила их с праздником. Однако фото, которое должно было расставить все точки над i, породило еще больше слухов.

Подписчиков смутило то, что принцесса была запечатлена на снимке без обручального кольца. Она почти никогда не снимала этот символ брака, украшенный бриллиантом, поэтому его отсутствие на фото вызвало различные подозрения.

Поклонники Кэтрин в комментариях выразили беспокойство, что она не носит кольцо из-за проблем в отношениях с принцем Уильямом. Некоторые подписчики высказали мнение, что пара даже может скоро развестись. Отсутствие кольца обескуражило и людей из ближайшего окружения королевской семьи. Знакомый Кейт и Уильяма заявил в беседе с журналистом американского издания The Daily Beast, что он и другие друзья пары были крайне удивлены тем, что Миддлтон сфотографировалась без обручального кольца. По его словам, в такой ситуации вопросы о состоянии ее брака практически неизбежны.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Кроме того, ряд СМИ и пользователей Сети усомнились в достоверности семейного фото. Британцы отметили в комментариях, что Кейт и ее дети слишком легко одеты для начала марта. Помимо этого, поклонников королевской семьи смутила зелень на заднем плане: лужайка и дерево с листьями. Позже агентства Associated Press, Reuters, AFP и Getty Images отозвали из фотобанков официальную фотографию герцогини Кембриджской. По их мнению, изображение было сильно отредактировано.

Позже принцесса извинилась перед подписчиками и призналась, что, как и многие пользователи, решила отфотошопить снимок.

«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела принести свои извинения за путаницу, вызванную семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие были очень счастливы в День матери», — написала принцесса Уэльская, так и не объяснив, почему она на снимке без обручального кольца.

Пока общественность обсуждала появление принцессы Уэльской на фото без кольца, американский телеведущий Стивен Кольбер подлил масла в огонь. 12 марта комик предположил в эфире своего шоу, что исчезновение герцогини Кембриджской связано с предполагаемым романом Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Слухи об их любовной связи появились еще в 2019 году. При этом эти сообщения официально не были подтверждены.

«Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма», — сказал Кольбер в эфире вечернего шоу.

Комик также отметил, что Сара Роуз Хэнбери является старым другом королевской семьи и состоит в браке с близким приятелем принца Уильяма Дэвидом Чамли, графом Роксэвиджем.

Бывший сотрудник королевского дворца сообщил, что повышенное внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных.

«Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были подумать люди, если [Кейт] рассылает фото без обручального кольца?»

Как сообщает Independent, принцесса Уэльская перестала появляться на публике после того, как узнала о возможной измене супруга. СМИ также распространили слухи о том, что Миддлтон сообщили о рождении внебрачного ребенка мужа, из-за чего она ушла от Уильяма.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Слухи о романе принца Уэльского с Хэнбери циркулируют с 2019 года. Тогда издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждалось, что Миддлтон поссорилась с маркизой, хотя они дружили семьями и нередко проводили вместе досуг. Газета отмечала, что принцесса Уэльская больше не желает видеть Роуз, которая стала ее соперницей. По данным The Sun, Уильям пытался их помирить, но у него ничего не получилось. Через несколько часов издание удалило материал. С тех пор британские таблоиды обходят эту тему стороной.

Однако, как выяснилось позже, в придворных кругах связь принца Уильяма и маркизы Чамли все же обсуждалась.

«На самом деле слухи стали распространяться на вечеринках еще в конце прошлого года, — отмечал таблоид The Daily Mail. — Не вполне понятно почему, но у них был некий злорадный подтекст».

Реакции королевского дома на слухи пока не последовало. Некоторые СМИ писали, что Уильям и Хэнбери могут подать иск в суд к таблоидам за клевету.

Лишить Уильяма прав на престол из-за подозрений в адюльтере невозможно, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее словам, есть закон, принятый парламентом и утвержденный королем, согласно которому престол наследует старший ребенок в монаршей семье.

«Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и так далее. Распространившиеся слухи никак не скажутся на Уильяме, как не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал, разгоревшийся из-за его измены. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия», — отметила Ананьева.

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