Изменение стандартов в юношеском спорте обсудят на форуме «Сообщество»

https://static.news.ru/photo/6aa307fa-b7f0-11eb-a39c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В рамках форума «Сообщество» Общественной палаты (ОП) России, который состоится в очном формате 26–27 мая во Владикавказе, обсудят проблемы и перспективы перехода на новые стандарты в детско-юношеском спорте.

Выработке механизмов взаимодействия между общественными организациями, сферами образования и спорта будет посвящена секция «Детско-юношеский спорт: лучшие практики и гражданские инициативы», организованная комиссией Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. NEWS.ru выступает партнёром форума.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гармонизации». Он предоставляет равные условия спортивным школам и тренерам, которые долгое время были в ведении образовательных, а не спортивных структур. Таким образом устанавливается единая структура детско-юношеского спорта.

Такого рода революционные изменения, касающиеся жизни всех спортивных школ, спортсменов, юных атлетов и их родителей требуют внимания и совместной работы всех заинтересованных лиц: руководителей, тренеров, общественных деятелей, — сообщила нашему корреспонденту заместитель председателя комиссии Елена Истягина-Елисеева.

Она добавила, что до 1 января 2023 года, когда закон вступит в силу, необходимо разработать и принять более 300 нормативных актов, которые будут регулировать все аспекты детско-юношеского спорта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявил, что государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счёт увеличения бюджетных мест в вузах.