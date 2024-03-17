Измена Уильяма, странное крушение Ил-76, развод Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/АГН «Москва»

Принц Уильям, Алла Пугачева

Личная жизнь членов королевской семьи Великобритании и измена принца Уильяма жене Кейт Миддлтон, крушение военного самолета Ил-76 под Иваново, конфискация замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также возможность их развода — эти и другие темы были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Последние новости о королевской семье Великобритании и измене Уильяма

Жизнь королевской семьи Великобритании бьет ключом. Каждый день из Англии поступают новости, которые обсуждает весь мир. На прошлой неделе главной темой стало исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая не показывается на публике уже более двух месяцев. Ранее она перенесла операцию на брюшной полости и находилась в больнице, но ее отсутствие слишком сильно затянулось и стало поводом для слухов.

По версии западных СМИ, герцогиня Кембриджская решила уйти в тень из-за возможной измены супруга, принца Уэльского Уильяма. Ряд СМИ даже назвали имя вероятной любовницы наследника британского престола.

Но обо всем по порядку. 10 марта, когда в Великобритании отмечали День матери, принцесса Уэльская впервые после двухмесячного молчания опубликовала фотографию со своими детьми. Она поблагодарила всех британских подданных за добрые пожелания и поддержку, а также поздравила их с праздником. Однако фото, которое должно было расставить все точки над i, породило еще больше слухов.

Подписчиков смутило то, что принцесса была запечатлена на снимке без обручального кольца. Она почти никогда не снимала этот символ брака, украшенный бриллиантом, поэтому его отсутствие на фото вызвало различные подозрения.

Фото: twitter/KensingtonRoyal 10 марта в Великобритании отмечается День матери. Впервые после двухмесячного молчания принцесса Уэльская выложила фотографию со своими детьми

Поклонники Кэтрин в комментариях выразили беспокойство, что она не носит кольцо из-за проблем в отношениях с принцем Уильямом. Некоторые подписчики высказали мнение, что пара даже может скоро развестись. Отсутствие кольца обескуражило и людей из ближайшего окружения королевской семьи. Знакомый Кейт и Уильяма заявил в беседе с журналистом американского издания The Daily Beast, что он и другие друзья пары были крайне удивлены тем, что Миддлтон сфотографировалась без обручального кольца. По его словам, в такой ситуации вопросы о состоянии ее брака практически неизбежны.

Кроме того, ряд СМИ и пользователей Сети усомнились в достоверности семейного фото. Британцы отметили в комментариях, что Кейт и ее дети слишком легко одеты для начала марта. Помимо этого, поклонников королевской семьи смутила зелень на заднем плане: лужайка и дерево с листьями. Позже агентства Associated Press, Reuters, AFP и Getty Images отозвали из фотобанков официальную фотографию герцогини Кембриджской. По их мнению, изображение было сильно отредактировано.

Позже принцесса извинилась перед подписчиками и призналась, что, как и многие пользователи, решила отфотошопить снимок.

«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела принести свои извинения за путаницу, вызванную семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие были очень счастливы в День матери», — написала принцесса Уэльская, так и не объяснив, почему она на снимке без обручального кольца.

Пока общественность обсуждала появление принцессы Уэльской на фото без кольца, американский телеведущий Стивен Кольбер подлил масла в огонь. 12 марта комик предположил в эфире своего шоу, что исчезновение герцогини Кембриджской связано с предполагаемым романом Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Слухи об их любовной связи появились еще в 2019 году. При этом эти сообщения официально не были подтверждены.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

«Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма», — сказал Кольбер в эфире вечернего шоу.

Комик также отметил, что Сара Роуз Хэнбери является старым другом королевской семьи и состоит в браке с близким приятелем принца Уильяма Дэвидом Чамли, графом Роксэвиджем.

Бывший сотрудник королевского дворца сообщил, что повышенное внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных.

«Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были подумать люди, если [Кейт] рассылает фото без обручального кольца?»

Как сообщает Independent, принцесса Уэльская перестала появляться на публике после того, как узнала о возможной измене супруга. СМИ также распространили слухи о том, что Миддлтон сообщили о рождении внебрачного ребенка мужа, из-за чего она ушла от Уильяма.

Слухи о романе принца Уэльского с Хэнбери циркулируют с 2019 года. Тогда издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждалось, что Миддлтон поссорилась с маркизой, хотя они дружили семьями и нередко проводили вместе досуг. Газета отмечала, что принцесса Уэльская больше не желает видеть Роуз, которая стала ее соперницей. По данным The Sun, Уильям пытался их помирить, но у него ничего не получилось. Через несколько часов издание удалило материал. С тех пор британские таблоиды обходят эту тему стороной.

Однако, как выяснилось позже, в придворных кругах связь принца Уильяма и маркизы Чамли все же обсуждалась.

«На самом деле слухи стали распространяться на вечеринках еще в конце прошлого года, — отмечал таблоид The Daily Mail. — Не вполне понятно почему, но у них был некий злорадный подтекст».

Лишить Уильяма прав на престол из-за подозрений в адюльтере невозможно, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее словам, есть закон, принятый парламентом и утвержденный королем, согласно которому престол наследует старший ребенок в монаршей семье.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

«Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и так далее. Распространившиеся слухи никак не скажутся на Уильяме, как не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал, разгоревшийся из-за его измены. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия», — отметила Ананьева.

Причина крушения военного самолета Ил-76, кто погиб, есть ли выжившие

12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. По информации Минобороны РФ, ЧП случилось во время взлета. На борту воздушного судна находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.

По неофициальным данным, все они погибли. Минобороны РФ пока не подтвердило эту информацию. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что на потерпевшем крушение самолете находились пять летчиков из Оренбурга. По его словам, они служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

Крушение Ил-76 произошло на фоне усилившихся атак ВСУ на границу России в районе Белгородской и Курской областей и активизации ДРГ в нескольких регионах РФ. В соцсетях стали обсуждать возможную связь авиакатастрофы с диверсией.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов считает, что катастрофа произошла из-за двигателя Ил-76.

«Двигатель отпал. Это видно, потому что был мощный пожар. Была вибрация на фоне разрушения. <...> Предположительно, там не расчетно работал основной или опорный подшипник, начались динамические разбалансировки. Такое случается у двигателей Д-30, это их „ахиллесова пята“», — предположил Попов в разговоре с NEWS.ru.

Как объяснил эксперт, при разбалансировке турбины двигателя из-за трения металлов возникает так называемый «титановый пожар», который практически невозможно потушить.

Попов допускает, что к фюзеляжу Ил-76 могли «прилепить взрывное устройство». Как напомнил собеседник NEWS.ru, именно двигатель самолета вышел из строя, значит, «бомбу нужно искать в нем».

Фото: Стрингер/РИА Новости Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области

«Даже если у вас рост два метра, вы не достанете руками до двигателей Ил-76. Для этого потребуются специальные средства, такелажные тележки. К тому же, как правило, когда вскрываются двигатели, работает не один человек, а сразу два-три. То есть трудно что-то пронести и сделать. Осуществляется двойной контроль», — объяснил Попов.

Летчик напомнил о крушении Ил-76 в январе 2024 года над Белгородской областью, который был сбит украинцами из ЗРК. Эксперт исключил похожий сценарий на аэродроме Северный.

«Все происходило на прямой видимости руководителя полетов. Это зона ответственности аэродрома, там наблюдают за всем, там есть своя система ПВО. Это было дневное время, видимость была хорошая. След от запущенной ракеты — даже какого-нибудь ПЗРК — был бы виден сразу. Поэтому версия о том, что самолет могли сбить, сразу отметается», — высказал мнение Попов.

Летчик указал на еще признак диверсии в январе: большой разброс частей самолета на местности. По его словам, это значит, что воздушное судно, скорее всего, начало разрушаться еще в небе. В случае с нынешней катастрофой Ил-76 такого не было, объяснил Попов.

Источник NEWS.ru в военно-промышленной сфере, пожелавший остаться анонимным, согласен с предыдущим экспертом. По его мнению, поскольку взрыва в воздухе не было, вариант диверсии можно исключить.

«Там просто загорелся двигатель. Это нередкое явление. Двигатель мог быть после ремонта, налет большой, не исключено, что его ресурс был почти израсходован», — предположил собеседник NEWS.ru.

Как объяснил Попов, после крушения Ил-76 военные следователи вместе с авиационными экспертами проведут расследование, возьмут соскобы и смывы, проанализируют их на наличие следов взрывчатых веществ. По мнению эксперта, заключение о причинах трагедии в Ивановской области может быть обнародовано в течение месяца.

После крушения самолета Минобороны РФ сообщило, что получило доклад с места происшествия. Согласно ему, предварительной причиной авиакатастрофы стало возгорание в одном из двигателей при взлете самолета.

Эксперты считают, что, помимо неисправности в самом двигателе, к возгоранию могли привести большая нагрузка, превышение установленных режимов или повреждение трубопровода с топливом.

Фото: Сергей Насонов/РИА Новости Автомобили спасательной и пожарной служб неподалеку от места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой не исключает, что именно третий фактор стал причиной крушения. Как объяснил эксперт, трубопровод мог сработать как газовая горелка и вывести из строя тяги управления самолетом.

Заслуженный летчик России Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru предположил, что к поломке двигателя привело попадание в него посторонних предметов, например птицы. В таком случае сначала должно было произойти нарушение газодинамической струи в механизме, затем — вибрации и утечка масла, после чего сработала бы система пожаротушения, объяснил он.

Конфискация и развод: что происходит в семье Пугачевой

На днях Певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста.

«Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», — сказала она.

Также певица оскорбила коллегу.

До этого Пугачева называла россиян «рабами» и «холопами». Она не произносила слов, которые можно было бы расценить как дискредитирующую оценку действий ВС РФ — хотя ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не раз позволял себе такое.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Общественные деятели, депутаты Госдумы и простые россияне крайне болезненно отреагировали на антироссийский выпад Пугачевой, особенно на фоне высказываний ее супруга.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Помимо этого, после принятого закона о конфискации имущества за фейки об армии и призывов к нарушению безопасности страны певица и ее муж Максим Галкин могут лишиться замка в деревне Грязь.

«Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае, если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом. Как это было у Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — сказал Бородин NEWS.ru.

В июне 2023 года Басманный суд города Москвы наложил арест на принадлежащий журналисту Александру Невзорову земельный участок и находящийся на нем дом. До этого телеведущий был заочно арестован судом за распространение фейков о российской армии.

По мнению Бородина, сейчас Пугачева использует давние связи, чтобы защитить семью, поэтому Галкина никак не наказывают за его высказывания.

«Не будем скрывать, что Пугачева имеет административный ресурс, определенные связи, возможности. Соответственно, нужна такая политическая воля, чтобы возбудить уголовное дело», — считает Бородин.

Шоумен Стас Барецкий полагает, что во всех проблемах Аллы Борисовны виноват только ее муж, который «подставляет» супругу. Он предположил, что лучшим решением сейчас для Пугачевой стал бы развод с Галкиным. А пока Барецкий призвал «отправить десант, посадить певицу в вертолет и везти обратно на родину».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

«Я ему (Галкину. — NEWS.ru) никогда не доверял. Думаю, что он представитель так называемой пятой колонны, непонятно, из каких яиц он вылупился. Там задействованы какие-то силы, раз так запутал великую певицу, не могла она взять и все бросить. Хотя ее вряд ли уже простят после провокационных заявлений», — высказал мнение Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

С ним согласен продюсер, бывший муж Пугачевой Евгений Болдин. Он уверен, что певица вернется в Россию, и ее простят, потому что артистка, по его мнению, патриотка.

«Алла Борисовна никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не Максим Галкин. Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних, — заявил Болдин. — Алла патриотка. Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала. Она всегда была патриоткой. Сейчас ей надо остановиться и ничего больше не говорить о нашей стране».

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