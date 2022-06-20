Излишнюю щедрость у пожилых назвали признаком неизлечимой болезни

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Излишня щедрость в пожилом возрасте может говорить о неизлечимой болезни, сообщает INFOX.ru со ссылкой на исследование американских учёных. Специалисты провели эксперимент, в рамках которого испытуемые выбирали, как распорядиться полученной суммой денег.

Со здоровьем тех, кто оставлял их себе, всё было в порядке, людям свойственна меркантильность. Но треть пожилых людей, которые легко отдавали средства незнакомцам, имели когнитивные нарушения и даже ранние признаки болезни Альцгеймера.

Как отмечают учёные, полученный результат поможет вовремя заметить у близкого, соседа или коллеги неожиданную тягу к щедрости и распознать опасность для здоровья.

Ученые из Каролинского университета в Швеции ранее выяснили, из-за каких заболеваний у человека повышается риск развития и прогрессирования деменции. По данным специалистов, слабоумие может быть вызвано сахарным диабетом второго типа вкупе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В свою очередь невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. По его словам, каждый десятый человек старше 65 лет страдает альцгеймерской деменцией.