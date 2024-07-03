Излишне креативных россиян могут оставить без паспортов МВД предложило изымать у россиян паспорта с ошибками и рисунками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пограничникам и дипломатам могут позволить изымать у граждан России паспорта с ошибками и смайликами, сообщила «Российской газете» замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД РФ Екатерина Сизова. Такое предложение подготовило МВД.

По словам Сизовой, в случае принятия законопроекта у граждан смогут изымать внутренние и заграничные паспорта, в которых содержатся неверные сведения. К таким ошибкам в МВД предлагают относить отметку во внутреннем паспорте о пересечении границы, рисунок, отметку о владении животным. Также основанием будет несоответствие фотографии лица в ведомственных информационных системах МВД с фотографией владельца в паспорте.

Под рисунком понимается намеренно выполненное в паспорте с использованием графических средств изображение. Случайный след или развод от ручки не является рисунком. Смайлик же, наоборот, может быть расценен в качестве такового. Следует отметить, что это новшество предусмотрено для внутренних паспортов, в которые визы иностранных государств не вносятся, — заявил Сизова.

Она добавила, что взамен изъятого паспорта выдадут временное удостоверение личности, которое дает право на въезд в страну. В зависимости от причины получения, документ выдадут на срок от пяти до 30 календарных дней. По словам Сизовой, новый загранпаспорт в случае обнаружения ошибок оформляется без взимания госпошлины, зачастую в день обращения в подразделение по вопросам миграции. Исключение составляют заграничные паспорта нового поколения.

Ранее стало известно, что Правительство России поддержало законопроект, который дает возможность проверять заграничные паспорта российских граждан, допущенных к государственной тайне. Проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» в мае этого года.