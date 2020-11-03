Изгонявшие бесов родители объяснили, зачем скрутили сына

https://static.news.ru/photo/2edc3c32-1dbd-11eb-88e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Родители, которые изгоняли из сына бесов в Волгоградской области, рассказали, что скрутили десятилетнего мальчика ради его безопасности во время приступа.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, сотрудники полиции посетили семью вместе с органами опеки. По словам родителей, мальчик периодически становится агрессивным.

Чтобы во время приступа он не причинил себе вреда и окружающим, они держали его за руки. Видео они снимали для своих родственников в подтверждение того, что такая реакция у ребёнка на предметы, связанные с православием, — сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы и областная прокуратура проводят проверку по событиям, которые зафиксированы на видео, передаёт РИА Новости.

Как сообщали в администрации Ольховского района, специалисты опеки не нашли следов насилия над ребёнком. Его матери было выдано направление на консультацию мальчика в детской психиатрической больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что родители мальчика, встревоженные нестандартным поведением ребёнка, предпочли обратиться не к врачам, а к нетрадиционной медицине, вооружившись святой водой, чесноком и молитвословом. На попавших в Сеть кадрах видно, как родители скручивают ребёнка и пытаются обмазать распятие святой водой.