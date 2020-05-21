Издателя журнала «Флирт» подозревают в организации проституции

https://static.news.ru/photo/57dd5318-9b46-11ea-8229-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Зяблицев Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости

Российские силовики задержали восемь человек, подозреваемых в организации занятий проституцией. Среди них — издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев. Спецоперация прошла 20 мая 2020 года.

По данным оперативников, незаконный бизнес фигуранты организовали в Москве и Подмосковье в 2019 году. Интимные услуги рекламировались в Интернете, после чего жрицы любви встречались с клиентами, передаёт телеканал «360». По предварительным данным, прибыль от преступной деятельности превысила 47 млн рублей.

Схему раскрыли в феврале 2020-го, выйдя на так называемых диспетчеров. Сейчас подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

Зяблицев дважды был осуждён за организацию занятий проституцией, а также за хулиганство. В июне 2017-го ему назначили наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Его супруга и одновременно главред «Флирта» — Станислава Казакова — получила два года условно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить на создание организованной преступной группировки правозащитников, выступающих за отмену наказания за занятие проституцией.

Само же оказание услуг интимного характера, как заявил парламентарий, должно приравняться к уголовным преступлениям.