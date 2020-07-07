Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вновь задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/d4fbe9f0-c129-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Полиция в очередной раз задержала издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.

Меня задержали сразу после эфира на «Эхо Москвы» с моим участием. Меня везут на обыск сотрудники СК, — цитирует его ТАСС.

7 июля активисту предъявили обвинение по делу о втором гражданстве. По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Сам Верзилов отказался признать вину в сокрытии второго канадского паспорта.

Ранее журналиста допросили в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля. Затем сразу после допроса на Верзилова было совершено нападение, как он предполагает, с целью провокации. Издателя арестовали после инцидента на 15 суток за нецензурную брань в общественном месте.

Летние протесты в столице в 2019 году были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца. Этот процесс получил название «московское дело».

В апреле 2020 года Верзилова арестовали за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Он был задержан сотрудниками полиции ОМВД по Басманному району города. Активиста обнаружили во время патрулирования в Хохловском переулке, писал NEWS.ru.