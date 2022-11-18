Издатели сообщили о риске изъятия 50% книг из-за закона об ЛГБТ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Издатели сообщили о риске изъятия 50% из-за размытости поправок в закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Под заперт могут попасть романы Пелевина и биография Чайковского, пишет РБК.

Речь идет о размытости в поправках таких формулировок, как «пропаганда» и «демонстрирование». Отсутствие конкретных примеров не позволяет понять, какие из выпускаемых книг попадают под запрет, считают издатели.

Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона, — приводит издание слова гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

Еще одна проблема — кто будет оплачивать экспертизу книг. По подсчетам издателей, стоимость проверки рукописей на соответствие новым нормам может стоить порядка 1 млрд рублей. К тому же, перестраивание процессов и проведение экспертиз будут подпитывать пиратский контент, который с февраля уже вырос на 20%, обращают внимание участники рынка.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев сказал, что роман писателя Владимира Набокова «Лолита» является «талантливо написанной педофилией». Политик подчеркнул, что это его личное мнение и добавил, «запрещать всё подряд неправильно» и что у Набокова «есть и другие произведения».