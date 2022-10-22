Издатели пересмотрят книжный ассортимент на фоне запрета ЛГБТ-пропаганды

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Крупнейшие издатели готовятся пересмотреть ассортимент выпускаемых книг на фоне законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. Грозящие за пропаганду штрафы вынуждают издателей привлекать юристов к заключению новых договоров с авторами, а также думать, куда девать уже выпущенные тиражи, утверждает «Коммерсант».

В случае принятия закона издатели будут проводить анализ готовящихся к печати рукописей, так как административная ответственность за нарушение закона предусматривает штрафы для юрлиц от 4 до 10 млн рублей или приостановку деятельность на 90 суток.

Участники рынка предполагают, что законопроекты прежде всего коснутся редакций, которые специализируются на трудностях взросления. В частности, среди издательств, работающих в этом сегменте, присутствует Popcorn Books, которое выпустило скандальную книгу «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой. Повесть занимала в топе продаж художественной литературы.

Эксперты считают, что запрет может отразиться на росте пиратской литературы.

Книги, которые издатели не решатся выпускать, станут доступны на пиратских ресурсах и платформах самиздата, зарегистрированных вне российской юрисдикции, — считает основатель группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Ранее депутаты Госдумы предложили создать механизм доступа к ЛГБТ-пропаганде. Внесенный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды предусматривает механизм доступа к запрещенному контенту с помощью специального кода.