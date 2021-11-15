Издатель признанной иноагентом «Медиазоны» объявлен в розыск

Издатель «Медиазоны» (признана в России иностранным агентом) Пётр Верзилов объявлен в розыск, информация о нём содержится в соответствующей базе данных МВД. Как заявил NEWS.RU адвокат Верзилова Леонид Соловьёв, причиной стало сокрытие двойного гражданства.

Он уже год находится в открытом реестре МВД за неуведомление о втором гражданстве. <...> По уголовному делу сложно что-то говорить, потому что ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Верзилов уже тоже давно не находится в России, его объявили в розыск. Эта мера правомерная, они имеют право объявлять в розыск. Меру пресечения ему не меняли, — сказал Соловьёв.

Он добавил, что сторона защиты не планирует предпринимать каких-либо действий касательно объявления Верзилова в розыск.

Основатель интернет-издания «Медиазона» Пётр Верзилов принимал участие в акциях групп «Война» и Pussy Riot. В ходе чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов вместе с тремя активистками Pussy Riot выбежали на поле в форме полицейских. Все участники акции были привлечены к административной ответственности.

В конце сентября Минюст включил «Медиазону» в список иноагентов. Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России отправила в «компетентные органы» информацию о якобы получаемом изданием иностранном финансировании, которое является основанием для признания организации иностранным агентом.