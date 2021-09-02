Издание The Bell сообщило о взломе

The Bell взломали, подписчикам были разосланы сообщения с «провокационным текстом». Об этом издание сообщило в своём Telegram-канале.

Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения, — заявили журналисты.

В тексте рассылки содержится рассуждение о бойкоте выборов в Госдуму.

До этого они уже сообщали о хакерской атаке 25 августа, из-за которой сайт перестал работать. Кто и с какими целями её устроил — неизвестно. Редакция обещала усилить защиту серверов, чтобы подобное не повторилось.

Издание основано в 2017 году журналисткой Елизаветой Осетинской, его главная тематика — новости бизнеса.