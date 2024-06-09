Обвиняемый в убийстве сталкер ответил, считает ли себя виновным Обвиняемый в убийстве Еговцева не признал вину

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Антон Еговцев

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве зампреда организации «Зов народа», не признал свою вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее суд отправил мужчину в СИЗО, несмотря на просьбы адвоката назначить ему домашний арест.

Дмитрию Матвееву предъявлено обвинение в убийстве, однако он вину не признал, — сообщил источник.

Сам Матвеев на заседании суда утверждал, что у него проблемы со зрением и почками. В связи с этим он попросил у суда отправить его в больницу вместо СИЗО. Он также отказался говорить о мотивах убийства. Матвеев сам был ранен, а когда пришел в сознание, его допросили следователи.

Еговцев был убит в ночь на 7 июня. Злоумышленник нанес ему не менее семи ударов ножом. Известно, что мужчина преследовал активиста и его супругу. Жена Еговцева при этом обращалась в полицию из-за угроз подозреваемого. Он настиг ее около подъезда.

В подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» нападавший оставил нарисованное кровью сердце. Он был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.