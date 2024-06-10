Избившую нунчаками детей петербурженку отправили в психбольницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которая избила двоих детей нунчаками и распылила им в рот газ в Петербурге, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, передает «Фонтанка». По данным издания, при задержании выяснилось, что 48-летняя злоумышленница состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Тогда же было возбуждено дело по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы». Решение о принудительном лечении вынес Смольнинский районный суд.

Об инциденте стало известно 27 декабря прошлого года. По версии следствия, женщина заманила детей к себе домой на чай, а затем избила их предметом, похожим на нунчаки. Она заперла дверь после того, как несовершеннолетние переступили порог ее квартиры. После этого «на почве личных неприязненных отношений» она избила детей, угрожала им ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа. Мальчиков забрали в больницу и оказали им медицинскую помощь.

В мае в Зеленограде школьный педагог-психолог сильно избила шестилетнюю дочь. О следах от побоев правоохранителям сообщили сотрудники медучреждения, куда мать привела девочку. Женщина нанесла ребенку множественные удары поздним вечером 27 мая, а с жалобами на боли в груди девочка попала в поликлинику на следующий вечер.