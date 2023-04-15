Избивший ученика физрук пойдет под суд Под Красноярском под суд пойдет физрук, избивший подростка из-за замечания уборщицы

В селе Дзержинское под Красноярском учитель физкультуры силой выволок ученика из школьной столовой, куда тот прошел, проигнорировав требование уборщицы вытереть ноги, передает NGS.ru. Сестра школьника обратилась в полицию и против педагога завели дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Все происходившее попало на камеру видеонаблюдения в здании школы. Видеоролик был опубликован в паблике «ЧП Красноярск». В коридоре мужчина повалил подростка на пол, а после попытался выволочь на улицу.

Ранее в Москве уволили учителя ОБЖ, который избил старшеклассника из-за пречески. Руководитель кадетского класса сначала потребовал от подростка покинуть кабинет, затем выбросил из кабинета его рюкзак, а когда школьник вернулся, он силой выволок его в коридор и избил.

В начале февраля мать 14-летнего подростка, избитого в элитной московской школе, подала на организацию в суд и потребовала выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Подростка избил одноклассник. У пострадавшего после драки был сломан нос и разбита голова. На следующий день после произошедшего школу без разбирательств закрыли на ковидный карантин.