Избившие однорукого ветерана СВО стали фигурантами дела об экстремизме СК возбудил уголовное дело об экстремизме против избивших участника СВО мужчин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении двух мужчин, которые 18 декабря в Санкт-Петербурге напали на ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по городу и области. Согласно данным ведомства, подозреваемые избивали пострадавшего, выкрикивая фразы, унижающие его достоинство по национальному признаку и провоцирующие ненависть в отношении него.

Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», суд заключил под стражу 33-летнего Рустама Лакашию и его подельника 31-летнего Иракли Мунчаву. Авторы пишут, что молодые люди нанесли потерпевшему не менее 10 ударов в область туловища и головы. Дело в отношении мужчин переквалифицировали со статьи «Хулиганство» в «Покушение на убийство».

Нападение попало на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин начинают бить прохожего возле машины, припаркованной на тротуаре. Повалив ветерана СВО на проезжую часть, они продолжали избивать его, нанося удары по голове и телу.