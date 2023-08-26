Избившему журналистку Al Jazeera Arabic у «ЧВК Вагнер Центра» грозит тюрьма SHOT: напавшему на журналистку Al Jazzera в Петербурге грозит до двух лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На жителя Санкт-Петербурга, который напал на журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дриди возле здания «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице, возбудили уголовное дело по статье о побоях, сообщает Telegram-канал SHOT. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. По информации канала, женщина получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб, сейчас корреспондентка находится в удовлетворительном состоянии.

Журналистка AL Jazeera Arabic снимала репортаж у здания «ЧВК Вагнер Центра» вечером 24 августа. В какой-то момент к ней подошел мужчина и потребовал говорить на русском языке, а не на арабском. Он всячески мешал ей провести прямое включение из Санкт-Петербурга, а затем избил ее. Полиция разыскивает преступника.

4 июля в Грозном напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Нападавшие найдены не были.