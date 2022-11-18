Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к исправительным работам Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к исправительным работам на сроком год и пять месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный

Telegram-канал 112 сообщает, что суд приговорил бизнесмена Владимира Семенова к исправительным работам сроком на один год и пять месяцев с удержанием 15% заработной платы в казну государства за избиение актера Павла Прилучного. Происшествие случилось в ноябре 2020 года в спортивном зале одного из калининградских ночных клубов. По версии следствия, владелец клуба «Завод» Семенов нанес Прилучному, который прилетел из Москвы для съемок в фильме, несколько ударов.

Потерпевший заявил, что в тот день был трезв, не вступал в конфликты, а также не понимает, что послужило причиной его избиения. У артиста диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

В ходе судебного процесса действия подсудимого переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее защита Семенова попросила суд оправдать его. Адвокаты считают, что Семенов нанес Прилучному только один удар в целях самообороны, за что и должен нести ответственность. Прокурор требовал для подсудимого три года лишения свободы в колонии общего режима за умышленное причинение вреда здоровью.