Суд в Иванове избрал треш-стримеру, унижавшему дочь в прямом эфире, меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об истязании несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ. Отмечается, что мужчина будет арестован до 5 июня.
Избрали заключение под стражу, — сообщили в СУ СК.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Серов и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разгщвора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятнщ. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Потом он назвал себя педофилом.
Накануне сотрудники полиции задержали треш-блогера, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Блогер во время стрима довел девочку до слез и бил ее, когда она пыталась вырваться.