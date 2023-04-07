Избившего дочку треш-стримера арестовали Блогера Серова заключили под стражу до 5 июня по делу об избиении дочери

Фото: СУ СК России по Ивановской области

Суд в Иванове избрал треш-стримеру, унижавшему дочь в прямом эфире, меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об истязании несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ. Отмечается, что мужчина будет арестован до 5 июня.

Избрали заключение под стражу, — сообщили в СУ СК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Серов и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разгщвора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятнщ. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Потом он назвал себя педофилом.

Накануне сотрудники полиции задержали треш-блогера, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Блогер во время стрима довел девочку до слез и бил ее, когда она пыталась вырваться.