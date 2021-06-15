Избивавшего бабушку внука отправили в колонию

https://static.news.ru/photo/6d11052c-cdf9-11eb-a634-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Суд в Перми вынес приговор местному жителю, который избивал собственную бабушку и обокрал чужой дом. В местном МВД сообщили, что 43-летний мужчина получил четыре года колонии строго режима, передаёт РИА Новости.

По информации силовиков, преступник жил с бабушкой, которая нуждалась в постоянном уходе и передвигалась при помощи ходунков. Он постоянно пил и избивал женщину. Однажды он пнул её по ноге, потому что она отказалась давать ему деньги на такси. Об этом случае узнала её дочь, которая и пожаловалась в полицию.

Кроме того, в декабре 2020 года преступник залез в чужой дом в деревне Ситково и украл кровать, стиральную машину, посуду, алюминиевый кабель, конный плуг и санки. Наказание ему было назначено по совокупности преступлений.

Ранее сообщалось, что жительницу Самары подозревают в убийстве трёхлетней дочери. По версии следствия, женщина выбросила ребёнка с балкона шестого этажа. По информации СМИ, мать свесила малышку с балкона в воспитательных целях. Ребёнок кричал: «Мам, я боюсь!». Она держала дочь за майку, но одежда порвалась и малышка выпала. После этого женщина вышла на улицу, забрала труп дочки и вернулась обратно.