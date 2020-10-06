Избивавшая младенца мать предстанет перед судом

https://static.news.ru/photo/e67f9416-07d7-11eb-a651-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Прокурор Соль-Илецкого района Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы. Она предстанет перед судом за избиение своего сына, который родился в 2019 году.

Женщина обвиняется по трём статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним (ч. 1 ст. 156).

По версии следствия, обвиняемая, ранее состоявшая на учёте у психиатра, систематически избивала своего ребёнка, а также не обеспечивала необходимые условия для роста и развития. В результате её ненадлежащего поведения младенец получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома теменной кости черепа.

В ближайшее время уголовное дело в отношении женщины будет направлено в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения. Мать и отец ребёнка в настоящее время ограничены в родительских правах. Мальчик находится в областном доме ребёнка, угрозы для его здоровья нет, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как писал NEWS.ru, о жестоком обращении жительницы Соль-Илецка со своим ребёнком стал известно в апреле. После появления в соцсетях соответствующего видео детский омбудсмен Анна Кузнецова немедленно связалась с профильными региональными ведомствами.