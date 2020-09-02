Избитый контрактник рассказал о воровстве в армии

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Берн Фридрих, служащий по контракту в 228-ом мотострелковом полку, дислоцированном в Екатеринбурге, рассказал о хищении сухпайков в армии.

Их вывозят из части, а потом продают, — цитирует его URA.RU.

Фридрих рассказал, что его лично заставляли грузить машину сухпайками для перепродажи.

Отмечается, что о проблеме хищения сухпайков известно давно. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде рассказали, что здесь завершился процесс по хищению из 59-й бригады управления связи ЦВО. Приговор вынесен капитану Сергею Митюрину и комбату Андрею Выборнову. Первый приговорён к 4,3 годам общего режима, второй — 3,4 годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что Фридрих обратился в редакцию издания с жалобами на избиения и вымогательства со стороны сержант Мамедов. Пресс-служба ЦВО не подтвердила эту информацию.

Как писал NEWS.ru, младший сержант ВДВ рассказал, почему он не празднует День воздушно-десантных войск. Для него это всё равно что отмечать день своего изнасилования.