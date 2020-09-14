Избитый Широковым арбитр готов рассмотреть вопрос примирения

https://static.news.ru/photo/a3758dc0-f741-11ea-9c98-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Избитый футболистом Романом Широковым на любительском турнире судья Никита Данченков готов рассмотреть вопрос примирения с бывшим игроком сборной России. Об этом рассказал адвокат пострадавшего Александр Островский.

По словам юриста, его подзащитный готов пойти спортсмену навстречу, если тот выполнит ряд условий. Островский упомянул, что Широков уже извинился перед Данченковым в Сети, однако сделал он это с оговорками, без которых было бы лучше обойтись. Обращение футболиста должно быть сделано не путём «дурацких звонков с непонятных номеров», а от солидных людей, в числе которых адвокат назвал легенду советского хоккея Вячеслава Фетисова и президента Гильдии адвокатов Гасана Мерзоева.

То есть людей, которых мы уважаем и обращение которых мы внимательно рассмотрим. Тогда может быть рассмотрен вопрос о смягчении нашей позиции, — заявил Островский в эфире радиостанции «Москва FM».

Инцидент произошёл 10 августа: в ходе матча любительского турнира арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате мужчину госпитализировали, медики наложили ему несколько швов.

Позднее на Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), согласно которой экс-игроку национальной сборной грозят исправительные работы или даже реальный тюремный срок. Сам Данченков требовал, чтобы действия футболиста расценивались как покушение на убийство.

Как передавал NEWS.ru, защита избитого арбитра намерена добиться переквалификации уголовного дела.