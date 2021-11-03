Избитый приезжими россиянин перевёз жену с ребёнком в безопасное место

Мужчина, подвергшийся нападению приезжих в Новой Москве, заявил, что перевёз жену с ребёнком в безопасное место, передаёт телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошёл вечером 4 ноября и сразу привлёк повышенное внимание пользователей Сети.

Очень сильно устал. Сутки не сплю уже, — прокомментировал ситуацию 31-летний Александр Ж.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.

Ранее стало известно, что у двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.